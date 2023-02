Prima pagina Tuttosport: “La coppa ci ridà la Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 3 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria in Coppa Italia della Juventus. La squadra di Allegri ha eliminato ai quarti di finale la Lazio grazie ad un gol di Bremer che consentirà ai bianconeri di affrontare l'Inter in semifinale.