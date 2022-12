Prima pagina Tuttosport: “Juve sotto assedio”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 2 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus , con la UEFA che ha aperto un'indagine per potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fair play finanziario.

Di fianco, invece, le parole di Urbano Cairo che potrebbe offrire a Juric, in attesa che con quest'ultimo si raggiunga un accordo sul rinnovo, dei giovani talenti da inserire in rosa. S

otto, invece, spazio al Mondiale in Qatar. La Germania è stata eliminata ai gironi, mentre la Spagna si qualifica seconda dopo aver rimediato una sconfitta contro il Giappone che, dunque, si è qualificato in testa al proprio girone. Anche il Belgio di Lukaku è stato eliminato, con l'interista che ha gravemente influito su questo insuccesso della sua nazionale. Oggi sarà il turno di Serbia e Svizzera: sarà un vero e proprio match da dentro o fuori con tanta Serie A che scenderà in campo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).