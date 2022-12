Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve nel caos. Germania eliminata

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 2 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 02/12/2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Alessandro Del Piero, il quale si è proposto per tornare alla Juventus con un ruolo che possa consentire al club di rialzarsi dopo il caos generato negli ultimi giorni. Proprio il club bianconero sarà al centro di un processo indotto dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario. Poco sotto la testata, invece, viene riportata la disfatta della Germania che è stata eliminata ai gironi al Mondiale in Qatar. Passa il Giappone insieme alla Spagna, mentre anche il Belgio di Lukaku è stato eliminato. Infine spazio per le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Torino Urbano Cairo sulla poca attenzione data dallo Stato nei confronti del calcio.

Corriere dello sport Prima Pagina Corriere dello Sport 02/12/2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e della Germania. Per quanto riguarda i bianconeri, dopo la FIGC anche la UEFA ha aperto un'inchiesta sul club. Riguardo i tedeschi, invece, sono stati eliminati ai gironi nonostante la vittoria di ieri sera contro la Costa Rica. Passa, invece, il Giappone che si qualifica dopo aver ottenuto il primo posto ai danni della Spagna. Poco sotto vengono riportate le parole di Zielinski, il quale dal Qatar ha parlato del Napoli. Stando al Mondiale, anche il Belgio di Lukaku è stato eliminato ai gironi e proprio l'attaccante dell'Inter è stato protagonista di una brutta prestazioni complice due gravi errori sotto porta.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 02/12/2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, con la UEFA che ha aperto un'indagine per potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fair play finanziario. Di fianco, invece, le parole di Urbano Cairo che potrebbe offrire a Juric, in attesa che con quest'ultimo si raggiunga un accordo sul rinnovo, dei giovani talenti da inserire in rosa. Sotto, invece, spazio al Mondiale in Qatar. La Germania è stata eliminata ai gironi, mentre la Spagna si qualifica seconda dopo aver rimediato una sconfitta contro il Giappone che, dunque, si è qualificato in testa al proprio girone. Anche il Belgio di Lukaku è stato eliminato, con l'interista che ha gravemente influito su questo insuccesso della sua nazionale. Oggi sarà il turno di Serbia e Svizzera: sarà un vero e proprio match da dentro o fuori con tanta Serie A che scenderà in campo.