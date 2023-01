Prima pagina Tuttosport: “Braida: E’ il max nelle tempeste”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola apre con l'intervista di Ariedo Braida , dirigente della Cremonese e prossimo avversario della Juventus in campionato. Poco sotto la testata focus sul Tottenham di Antonio Conte , reduce da una sconfitta contro l'Aston Villa.

In basso spazio al Milan che ha chiuso per il portiere colombiano Vasquez, mentre in Arabia il calcio saudita, dopo Ronaldo, potrebbe vedere altre stelle come Messi e Modric. Infine spazio al Torino, con Juric che avrebbe voluto in rosa Cheddira, attaccante del Bari, già due anni fa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).