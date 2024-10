Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fonseca, una partenza non da Milan”

In alto, sotto la testata, si parla del 2-2 dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juventus e il Parma. La formazione di Thiago Motta, due volte in svantaggio, recupera con le reti di Weston McKennie prima e Timothy Weah poi, ma non riesce a vincere. In classifica, quindi, si fa scavalcare al terzo posto dall'Atalanta.

Gli orobici, grazie alle reti di Lazar Samardzic e Davide Zappacosta nella ripresa, superano infatti per 2-0 il Monza al 'Gewiss Stadium'. Spazio, quindi, al momento nero del Milan: la squadra di Paulo Fonseca è partita molto male in questa stagione, un avvio che non è sicuramente all'altezza di una compagine del rango dei rossoneri.

Oggi la 10^ giornata della Serie A 2024-2025 si conclude con altre tre partite. Alle ore 18:30 ci sarà Genoa-Fiorentina, quindi, in serata, alle ore 20:45, in campo le capitoline: Como-Lazio e Roma-Torino. Il tecnico croato Ivan Jurić, ex granata, si gioca contro il suo passato la panchina dei giallorossi.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 31 ottobre 2024