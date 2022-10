Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Diavolo, che Toro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 31 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta del Milan di Stefano Pioli . I rossoneri, infatti, perdono 2-1 in casa del Torino di Ivan Jurić e vedono allontanarsi la vetta della classifica. Il Napoli di Luciano Spalletti , adesso, è avanti di 6 punti sul Diavolo.

In alto, sotto la testata, si parla dello stop di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, che ora vede più complicata la possibilità di partecipare ai Mondiali in Qatar. Problemi, in casa bianconera, anche per Weston McKennie e Dušan Vlahović. Sorride l'Inter di Simone Inzaghi, invece, perché in occasione del confronto diretto all'Allianz Stadium del prossimo weekend potrà schierare titolare Romelu Lukaku.