Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, alla UEFA non basta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 31 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Si è chiuso con il patteggiamento ed un'ammenda di 718mila euro il processo stipendi, ma tutto questo alla UEFA non basta. Il club bianconero rischia un anno di esclusione dalle coppe europee.