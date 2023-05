Quotidiani sportivi, le prime pagine: Roma, vinci l’Europa League!

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Si è chiuso con il patteggiamento ed un'ammenda di 718mila euro il processo stipendi, ma tutto questo alla UEFA non basta. Il club bianconero rischia un anno di esclusione dalle coppe europee. Spazio, poi, a Siviglia-Roma, finale di Europa League in programma stasera alle ore 21:00 alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria): José Mourinho recupera per l'occasione Paulo Dybala, che partirà dalla panchina. In alto, sotto la testata, si parla della cessione della Sampdoria agli imprenditori Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi mentre, in basso, si parla di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ritrovato tra la storia con una rapper e le prodezze sul terreno di gioco. Manchester City avvisato! Il Milan, invece, corre ai ripari per Mike Maignan e pensa al rinnovo del contratto visti i tanti club piombati sul portiere francese.