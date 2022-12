Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pelé, c’era una volta O Rei”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 30 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina alla scomparsa di Pelé , deceduto ieri all'ospedale di San Paolo (Brasile). Aveva 82 anni . Addio, dunque, alla leggenda del calcio : aveva vinto tre Mondiali con la 'Seleção' verdeoro, regalato felicità al suo Brasile e incantato il mondo.

La 'rosea' lo ricorda tra finali entrate nella storia, gol incredibili in acrobazia, tutti i sorrisi donati e per la rivalità con l'argentino Diego Armando Maradona. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).