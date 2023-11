Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan attento: così butti 113 milioni”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del momento nero del Milan di Stefano Pioli. Ieri incontro, a Milanello, tra l'allenatore e il proprietario Gerry Cardinale: fiducia rinnovata al tecnico, ma vietati altri flop. Nel caso in cui il Diavolo non si qualificasse agli ottavi di finale di Champions League, poi, perderebbe ben 113 milioni di euro e rischierebbe di non qualificarsi per il Mondiale per Club FIFA del 2025.