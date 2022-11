Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, il rischio c’è”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 30 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 30 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato della Juventus, che rischierebbe anche sul piano sportivo. La F.I.G.C., infatti, ha avviato un'indagine sugli stipendi e la Procura di Torino è pronta a chiedere il processo per il dimissionario Presidente, Andrea Agnelli.