Prima pagina Gazzetta dello Sport, Mourinho: “Io, Totti e il triplete”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre con un'intervista esclusiva all'allenatore della Roma José Mourinho. Il portoghese si racconta a 360°: nuovo ingresso di Francesco Totti in società e tanto altro. Sulla destra focus alle parole di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, che spiega come fare per 'svegliare il gigante che dorme', ovvero il club rossonero.