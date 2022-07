Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku-Lautaro, gli intoccabili”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 30 luglio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli intoccabili Romelu Lukaku e Lautaro Martínez: i due attaccanti saranno gli unici elementi della nuova Inter di Simone Inzaghi a fare meno turnover possibile. Intanto il vicepresidente Javier Zanetti ha vinto, in Argentina, il campionato master con il suo Talleres.

Affare fatto, finalmente, tra Bruges e Milan per l'arrivo di Charles De Ketelaere in rossonero: visite e firma in questi giorni, sarà con Stefano Pioli a Milanello da martedì. La Roma è arrivata a Gerusalemme e si prepara a sfidare in amichevole il Tottenham di Antonio Conte: si prevede una staffetta tra Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo.

La Juventus, invece, è attesa stanotte all'esame Real Madrid negli U.S.A., con Dušan Vlahović pronto a tornare in campo. Storie di calciomercato: Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che non segna da ottobre 2021, si trasferisce all'Ajax! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 30 luglio 2022