Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli si gioca tutto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 30 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi nera del Milan . I rossoneri sono stati travolti a 'San Siro' dal Sassuolo ( 2-5 ). Qualificazione in Champions League in bilico, vertice ieri con Paolo Maldini , esplode il caso Rafael Leão . Domenica prossima c'è il derby contro l'Inter e Stefano Pioli rischia grosso.

Male anche la Juventus, battuta in casa dal Monza (0-2). Massimiliano Allegri accusa i suoi giocatori: chi non pensa unicamente alla salvezza starà fuori e non giocherà. In alto, sotto la testata, si parla del Napoli di Luciano Spalletti, che, al contrario, vola in classifica: +13 sull'Inter, prima inseguitrice, grazie al 2-1 interno contro la Roma di José Mourinho.