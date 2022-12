Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mac Allister voglio la Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus: Mac Allister, voglio la Juve. Se McKennie va via, può arrivare subito. In altro spazio al Milan: intesa per il rinnovo con Giroud. Il francese arriva domani a Milanello dove lo aspetta il rinnovo.