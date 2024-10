Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Napoli senza Leao”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 29 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter, che annuncia il suo ritorno in campo nel prossimo weekend e dichiara come i nerazzurri siano tra le squadre più forti al mondo. Intanto, l'allenatore Simone Inzaghi chiede ai suoi di dimenticare la vittoria della Seconda Stella: li vuole concentrati per questo campionato.