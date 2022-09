Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Skriniar, ecco i soldi”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 29 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Milan Škriniar, difensore dell'Inter. Con la ricapitalizzazione di 100 milioni di euro, infatti, il Presidente nerazzurro Steven Zhang intende far siglare il rinnovo del contratto allo slovacco. Scongiurando, così, una sua partenza verso il PSG.

Intanto, però, brutte notizie sul fronte Romelu Lukaku: non giocherà contro la Roma, è a rischio anche la prima sfida di Champions League contro il Barcellona. Il Milan fa i conti: per rinnovare il contratto di Rafael Leão, con tutte le variabili economiche in campo, serviranno ben 65 milioni di euro. Chelsea e Manchester City osservano interessati ...

La Juventus di Massimiliano Allegri, per la rimonta in campionato, intende puntare sulla coppia Filip Kostić-Dušan Vlahović, entrambi rigenerati dalle partite con la Serbia in Nations League. Storico in Serie A: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna del massimo campionato, fischierà in Sassuolo-Sampdoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 settembre 2022