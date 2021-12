Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, c’è l’offerta per Scamacca”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 28 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 28 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla dell'offerta della Juventus per Gianluca Scamacca del Sassuolo: si parla di 30-35 milioni di euro al club neroverde e, per il ragazzo, un contratto pluriennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Al contempo, cambiano le condizioni dell'accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala.