Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mbappé mister miliardo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 28 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Kylian Mbappé, l'uomo d'oro di questi Mondiali in Qatar. L'attaccante del PSG vale una follia: il Real Madrid è sempre alla finestra per lui. Mentre il Brasile recrimina per via degli infortuni di Danilo e Neymar, pareggio 1-1 tra Spagna e Germania. Reti di Álvaro Morata e Niclas Füllkrug: i tedeschi restano in corsa per la qualificazione al turno successivo.

Il Marocco batte il Belgio per 2-0 inguaiando la Nazionale di Roberto Martínez. Torna Romelu Lukaku ma non basta. Scontri, purtroppo, a Bruxelles tra i tifosi delle differenti nazionali. Non poteva mancare, poi, il calciomercato e, in particolare, focus su tre possibili rinforzi di Milan, Juventus e Inter per gennaio.

Nello specifico, Hakim Ziyech (Chelsea) per i rossoneri, Joakim Mæhle (Atalanta) per i bianconeri e Adrien Truffert (Rennes) per i nerazzurri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 28 novembre 2022