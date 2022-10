Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, aria di Conte”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 ottobre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una notizia clamorosa: Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham, potrebbe tornare ad allenare la Juventus al posto di Massimiliano Allegri. Pace fatta con Andrea Agnelli, il ritorno ora è possibile.