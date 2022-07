Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La paura di Pogba”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 28 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della paura per Paul Pogba , nuovo centrocampista della Juventus . Il francese, infatti, rischia di doversi operare al menisco e di stare fuori 4 mesi: salterebbe, così, tutta la prima parte di stagione ma, soprattutto, i Mondiali in Qatar con la Francia .

In casa Inter il bomber belga Romelu Lukaku fa gli straordinari per presentarsi al top in campionato, mentre la Roma stringe i tempi per arrivare a Georginio Wijnaldum del PSG. Il Napoli potrebbe cedere Piotr Zieliński al West Ham e in Serie B terremoto al Palermo con le dimissioni di Silvio Baldini. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).