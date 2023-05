Prima pagina Gazzetta dello Sport: “City eccoci”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 28 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l'Inter. City eccoci. L'Inter si qualifica per la prossima Champions. Nel taglio in alto. Il tempo di Roglic. Domina la crono e scavalca Thomas, il Giro è suo. Sul taglio a destra. Toro show per l'Europa. Roma che scivolone. Sul taglio a sinistra. Juve-Milan, avanti tutti. Openda in Francia trascina e corre verso il Diavolo. Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.