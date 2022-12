Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro: ‘Resto all’Inter'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez. Il 'Toro', infatti, ha chiamato il tecnico Simone Inzaghi per rassicurarlo sulle sue condizioni dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar con l'Argentina. E per il futuro, vede solo nerazzurro: il numero 10 vuole restare, nessuna cessione a fine stagione.