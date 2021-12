Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Boga-Botman, che botti!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando di calciomercato. In particolare, del trasferimento (già concluso) di Jérémie Boga dal Sassuolo all'Atalanta e di quello (in corso d'opera) di Sven Botman dal Lille al Milan.