Quotidiani sportivi, le prime pagine: domina il calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando di calciomercato. In particolare, del trasferimento (già concluso) di Jérémie Boga dal Sassuolo all'Atalanta e di quello (in corso d'opera) di Sven Botman dal Lille al Milan. Si parla, quindi, della Juventus che, dietro suggerimento di Massimiliano Allegri, punta Gianluca Scamacca, della Roma che ha chiuso per il prestito di Ainsley Maitland-Niles dall'Arsenal e del rinnovo di Marcelo Brozović con l'Inter ancora in via di definizione. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Roberto Mancini, C.T. della Nazionale Italiana, convinto di andare ai Mondiali e di vincerli. Infine, si parla anche della Coppa d'Africa e dei problemi che potrà arrecare a Milan e Napoli nella corsa Scudetto.