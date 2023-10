Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, è qui la testa”

Anche perché il giorno seguente, domenica pomeriggio (ore 18:00), l'Inter di Simone Inzaghi avrà la Roma di José Mourinho a 'San Siro': da affrontare con i titolarissimi. In alto, sotto la testata, una disamina sull'attacco del Milan, che sarà di scena sempre domenica, ma la sera (ore 20:45) in casa del Napoli. Si salva Christian Pulisic nel reparto avanzato dei rossoneri: faticano Rafael Leão e Olivier Giroud, catalogabili come flop per ora Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

Spazio, quindi, al commento delle gare di ieri in Europa e Conference League: 2-2 dell'Atalanta sul campo dello Sturm Graz, mentre la Roma liquida (2-0) in casa lo Slavia Praga. A segno anche Romelu Lukaku. Nella terza competizione europea, 6-0 della Fiorentina al Čukarički: doppietta per l'argentino Lucas Beltrán.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 27 ottobre 2023

