Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanta Juve e le parole di Mazzarri

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Valon Behrami, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista per 'DAZN' che suggerisce alla Juventus di prendere Rodrigo de Paul dall'Atlético Madrid a gennaio per rinforzare il proprio centrocampo. Il tutto mentre Cristiano Giuntoli, direttore tecnico dei bianconeri, inizia già ad intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto di Federico Chiesa. In alto, sotto la testata, la buona notizia per il Torino di Ivan Jurić, in difficoltà con gioco e risultati: superati gli ultimi test, a Lecce riavrà anche il suo capitano, il difensore Alessandro Buongiorno. Commento, poi, alla situazione societaria dell'Inter: proclami del Presidente Steven Zhang, approvato il bilancio (ancora in forte passivo), ma nessun accenno al nodo del prestito di Oaktree, in scadenza al termine della stagione. Analisi, dunque, del momento di crisi in casa Milan. Il tecnico Stefano Pioli è in difficoltà. Si avverte secondo il quotidiano torinese l'assenza di due figure carismatiche a Milanello quali quelle di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimović.