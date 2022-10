Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un pieno di Inter; Pioli mister euro”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta dall'Inter, con ritorno di Romelu Lukaku: il belga classe 1993 è infatti tornato in campo e ha anche trovato la via della rete. I nerazzurri si qualificano da secondi e possono festeggiare. L'augurio è che, dopo il Napoli qualificato, si aggiunga anche il Milan: di spalla si parla di Stefano Pioli come mister Euro: il Milan migliora in Champions League e anche nei conti.