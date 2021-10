Prima pagina Gazzetta dello Sport: “ScappaMilan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 27 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in prima pagina, dedica gran parte del suo spazio al Milan. "ScappaMilan". Ieri i rossoneri hanno battuto 1-0 il Torino e adesso saranno almeno per due giorni da soli in testa alla classifica, aspettando i risultati delle altre. Decisivo Olivier Giroud. Era dal 1954/55 che il Milan non partiva così bene in campionato.