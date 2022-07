Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic: ‘Juve, ti do 30 gol'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 27 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Dušan Vlahović , attaccante della Juventus , che promette 30 gol in questa stagione grazie agli assist di Ángel Di María . Il suo sogno è vincere lo Scudetto . Intanto, con Paul Pogba infortunato, la 'Vecchia Signora' valuta alternative per il centrocampo: il piano d'emergenza prevede le conferme di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli , più l'arrivo di Leandro Paredes dal PSG .

Intervista anche per Fikayo Tomori, difensore del Milan, che vorrebbe vincere nuovamente il campionato di Serie A come nell'edizione appena passata. Il tutto mentre continua la telenovela per Charles De Ketelaere del Bruges. Super presentazione, a Roma, per Paulo Dybala, mentre, in casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi implora di non vendergli né Milan Škriniar né Denzel Dumfries.