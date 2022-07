Quotidiani sportivi, le prime pagine: protagonisti Vlahovic e Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, che promette 30 gol in questa stagione grazie agli assist di Ángel Di María. Il suo sogno è vincere lo Scudetto. Intanto, con Paul Pogba infortunato, la 'Vecchia Signora' valuta alternative per il centrocampo: il piano d'emergenza prevede le conferme di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, più l'arrivo di Leandro Paredes dal PSG. Intervista anche per Fikayo Tomori, difensore del Milan, che vorrebbe vincere nuovamente il campionato di Serie A come nell'edizione appena passata. Il tutto mentre continua la telenovela per Charles De Ketelaere del Bruges. Super presentazione, a Roma, per Paulo Dybala, mentre, in casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi implora di non vendergli né Milan Škriniar né Denzel Dumfries. Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, invoca un calcio sostenibile dal palco del 'Festival dello Sport', mentre dal ritiro dell'Atalanta il difensore José Luís Palomino si fa beccare positivo all'esame antidoping: rischia due anni di squalifica.