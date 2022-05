Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maldini: ‘È un Milan capolavoro'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan vincitore del 19° Scudetto . L'ex capitano rossonero si è detto convinto che, con tre big, il Diavolo possa aprire un ciclo.

Ha anche giudicato incedibile Rafael Leão ma ha lanciato un segnale al CEO Ivan Gazidis e ad Elliott: non hanno ancora chiamato né lui né Frederic Massara per rinnovare il contratto in scadenza. Intanto, Gerry Cardinale del fondo RedBird è a Milano e ha già visitato l'area di Sesto San Giovanni dove si potrebbe costruire il nuovo stadio.