Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan torna Diavolo”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che ieri sera, a 'San Siro', ha battuto per 2-0 l'Atalanta nello scontro diretto per un posto in Champions League. I rossoneri hanno segnato un gol per tempo (autorete di Juan Musso su tiro di Theo Hernández e Junior Messias) nella serata del ritorno in campo, da titolare, di Mike Maignan e negli ultimi 20' di Zlatan Ibrahimović.