Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan boom. Pioli sogna”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il netto successo del Milan (0-4) in casa della Dinamo Zagabria nella 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Trascinatori Sandro Tonali e Rafael Leão (un gol ed un'autorete provocata): mercoledì prossimo contro il RB Salisburgo, a 'San Siro', basterà un pareggio per passare il turno.

Eliminata, invece, la Juventus, alla sua quarta sconfitta in cinque partite nel Girone H: k.o. (4-3) anche in casa del Benfica e addio alla competizione. La 'Vecchia Signora' può al massimo ambire nel ripescaggio in Europa League. Oggi in campo le altre due italiane: alle ore 18:45 c'è Inter-Viktoria Plzeň; in caso di una vittoria nerazzurri qualificati agli ottavi. Ritorna Romelu Lukaku, che parte dalla panchina.

Alle ore 21:00, poi, festa al 'Maradona' per Napoli-Rangers: gli azzurri cercano gol e primato del girone. Paulo Dybala, attaccante della Roma, sta facendo di tutto per tornare in campo in tempo per i Mondiali in Qatar. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022