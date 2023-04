Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giudizio finale”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Si parte dall'1-1 dell'andata: chi vincerà, andrà a giocarsi il trofeo nazionale il 24 maggio in finale allo stadio 'Olimpico'.

La 'Vecchia Signora', intanto, a rischio squalifica dalle coppe europee, può aprire un dialogo con la UEFA per evitare la punizione massima. Intervista esclusiva con Daniele Adani che parla della volata per un posto in Champions League: secondo l'ex difensore, peserà tanto l'EuroDerby sulle squadre in lotta.

Mentre la Roma è in ansia per le condizioni fisiche di Paulo Dybala, il Milan e il Napoli cercano di trattenere i loro talenti più fulgidi. Rafael Leão, infatti, ha detto di no a Chelsea e Real Madrid perché vuole rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Ha tante offerte anche Victor Osimhen, ma sogna la rivincita Champions con gli azzurri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

