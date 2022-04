Prima pagina Gazzetta dello Sport: “InvestCorp: ‘Rifaremo l’euro Milan'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 26 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del Milan. Il club rossonero, infatti, è in procinto di essere ceduto da Elliott ad InvestCorp, fondo del Bahrein che ha grandi progetti per il Diavolo. I giornalisti della 'rosea' sono stati a Londra, in una delle tanti sedi di InvestCorp nel mondo, per capire qualcosa in più.