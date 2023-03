Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zaniolo, Italia torno”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 26 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con l'intervista esclusiva a Zaniolo. Italia torno. "Non garantisco che resterò al Galatasaray. L'addio alla Roma? Deluso dai compagni. Alle finali di Nations vorrei esserci anch'io". In alto le qualificazioni a Euro24. Rivoluzione Mancini. A Malta 20:45 Azzurri vietato fallire. Cambia metà squadra: in mezzo Tonali e Cristante. Con Retegui avanti Politano e Gnonto. A destra spazio alla MotoGP. Pecco: Bagnania che sprint. E oggi prova la fuga. Boxe. Irma Mondiale a testa alta: "Rifarei tutti i sacrifici". Si chiude con il Milan. Scaroni: "Milan in Champions". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).