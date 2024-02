Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, pari e rabbia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il largo successo (0-4) dell'Inter di Simone Inzaghi in casa del Lecce. Anche senza mezza squadra, i nerazzurri dominano e vincono in scioltezza al 'Via del Mare'. Doppietta per Lautaro Martínez, giunto a quota 101 reti in Serie A. Per la capolista è il decimo successo in dieci partite nel 2024.