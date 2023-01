Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, colpi e colpe”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 26 gennaio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 26 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione del Milan. I rossoneri sono in crisi: società, mister Stefano Pioli e squadra, tutti hanno le loro colpe. Il Diavolo potrebbe rialzarsi grazie al mercato: possibile un colpo di fine gennaio tra Nicolò Zaniolo e Hakim Ziyech.

Intanto, però, a Milano c'è anche il derby dei flop, tra il belga Charles De Ketelaere e l'interista Joaquín Correa: in due sono costati oltre 60 milioni di euro. L'Inter, intanto, pensa di vendere subito Milan Škriniar, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: offerta del PSG di 10 milioni di euro per averlo adesso, ma il Presidente nerazzurro Steven Zhang vuole di più.

La Juventus, che è sul punto di cedere Weston McKennie al Leeds United, ritrova Paul Pogba e Dušan Vlahović per i prossimi impegni di Serie A e Coppa Italia. Nella Capitale, intanto, si celebrano José Mourinho (che oggi compie 60 anni) e Maurizio Sarri, che hanno portato Roma e Lazio in zona Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 26 gennaio 2023