Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic spaccatutto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'imminente trasferimento di Dušan Vlahović dalla Fiorentina alla Juventus: operazione da 67 milioni di euro più 8 di bonus. Sabato l'attaccante serbo è atteso a Torino per le visite mediche con la 'Vecchia Signora'. Tifosi bianconeri in delirio.