Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic-Juventus, è tutto vero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'imminente trasferimento di Dušan Vlahović dalla Fiorentina alla Juventus: operazione da 67 milioni di euro più 8 di bonus. Sabato l'attaccante serbo è atteso a Torino per le visite mediche con la 'Vecchia Signora'. Tifosi bianconeri in delirio. Calciomercato frizzante anche quello dell'Inter. Il tecnico Simone Inzaghi avrà Robin Gosens (ben 27 milioni di euro all'Atalanta) e Felipe Caicedo, mentre Stefano Sensi andrà alla Sampdoria. Mentre il Torino mette le mani su Samuele Ricci (Empoli) e Diego Costa si prepara a firmare per la Salernitana, il Milan accoglie Marko Lazetić e, per la difesa, mette nel mirino Malick Thiaw dello Schalke 04.