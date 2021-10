Prima pagina Gazzetta dello Sport: “All’Inter non VAR”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 25 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla di Inter-Juventus . Il big match di 'San Siro' è terminato 1-1 , con le reti di Edin Džeko e Paulo Dybala . Bianconeri, però, in gol su rigore nel finale grazie alla chiamata del V.A.R. .

Weekend perfetto per il Milan di Stefano Pioli, che ringrazia anche la Roma di José Mourinho, la prima squadra in questa stagione a fermare il cammino del Napoli: all'Olimpico è finita 0-0. Crolla la Lazio, colpita dall'Hellas Verona in gol quattro volte con il 'Cholito', Giovanni Simeone: ritiro per i biancocelesti. Vince infine la Fiorentina (3-0 sul Cagliari). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).