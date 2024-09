Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Abraham già innamorato del Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997 che il Milan ha preso in prestito secco dalla Roma nell'ultimo giorno di calciomercato estivo. Subito protagonista in campo e leader nello spogliatoio, l'ex Chelsea si vede rossonero anche in futuro: vedremo se sarà accontentato.