Prima pagina Gazzetta dello Sport: Leao, pressione a 120

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del forte interesse del Chelsea per Rafael Leao. I 'Blues' sono pronti ad offrire 120 milioni di euro al Milan, ma sul portoghese pende una clausola da 150 milioni. I rossoneri resistono. Sulla destra il calciomercato della Juventus, vicinissima ad Arkadiusz Milik e Leandro Paredes. Infine oggi è il grande giorno dei sorteggi di Champions League: appuntamento alle ore 18 per scoprire le avversarie dei rossoneri e delle altre italiane.