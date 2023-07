Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao: ‘Milan, sei mio'”

Offerta shock dell' Al-Hilal per Kylian Mbappé : 300 milioni di euro al PSG (che ha già accettato) e 400 milioni di euro a lui (che ci sta pensando) per un contratto di due anni. Per la sua sostituzione, i parigini pensano a Harry Kane del Tottenham .

L'Inter è ad un passo dall'ottenere il sì del Bayern Monaco per il trasferimento in nerazzurro del portiere svizzero Yann Sommer mentre, in casa Roma, parla Chris Smalling. Vuole un trofeo in giallorosso in questa stagione e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.