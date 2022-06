Prima pagina Gazzetta dello Sport: Dybala, l’Inter non molla

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 25 giugno 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 25 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' apre parlando di calciomercato e, in particolare, dell'interesse dell'Inter per Paulo Dybala. C'è stato un altro contatto per l'argentino: c'è la volontà di chiudere prima del raduno che avverrà tra dieci giorni. Sulla sinistra spazio ad un commento sul calendario di Serie A, sorteggiato nella giornata di ieri. Il derby tra Milan e Inter si giocherà già alla 5^ giornata. Intanto Divock Origi sarà presto un giocatore rossonero.