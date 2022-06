Quotidiani sportivi, le prime pagine: che Juve con Di María e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. L'argentino Ángel Di María, infatti, ha detto sì alla 'Vecchia Signora' ed arriverà presto in bianconero per servire Dušan Vlahović sotto porta. No al Chelsea per Matthijs de Ligt: il difensore olandese partirà soltanto in cambio di 120 milioni di euro. Il Milan ieri sera ha accolto Divock Origi: oggi visite mediche e firma sul contratto. Per il estivo, poi, i rossoneri puntano gli esuberi del PSG: si tratta di Thilo Kehrer, Abdou Diallo e Julian Draxler. Il Monza è ad un passo da Antonio Candreva e Stefano Sensi, mentre l'Inter studia soluzioni per avere in campo sia Hakan Çalhanoğlu sia Henrik Mkhitaryan. Mentre Fabio Quagliarella rinnova per un'altra stagione con la Sampdoria, il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di Gerard Deulofeu. A patto, però, che parta Matteo Politano. La Lazio di Maurizio Sarri, infine, è su Ivan Ilić dell'Hellas Verona.