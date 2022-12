Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku, palla a me”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter seriamente intenzionato a vivere un 2023 da protagonista. Si allenerà anche a Natale per prepararsi ad Inter-Napoli del prossimo 4 gennaio. Il tecnico Simone Inzaghi vuole impiegarlo per tutti i 90'.

In alto, sotto la testata, Arrigo Sacchi parla della seconda parte di stagione in Serie A, spiegando come il Napoli dovrà fare attenzione soprattutto alla Juventus, che recupererà molti infortunati. Per Luciano Spalletti, tecnico azzurro, è il Milan di Stefano Pioli, però, il rivale più pericoloso: per quello studia delle novità in vista dell'anno che verrà.

Rafael Leão parte in missione: vuole arrivare a quota 20 gol stagionali per sospingere il Milan verso il secondo Scudetto consecutivo. In Serie B, infine, romantico ritorno di Claudio Ranieri a Cagliari dopo 31 anni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 24 dicembre 2022