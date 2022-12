Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, ma soprattutto Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter seriamente intenzionato a vivere un 2023 da protagonista. Si allenerà anche a Natale per prepararsi ad Inter-Napoli del prossimo 4 gennaio. Il tecnico Simone Inzaghi vuole impiegarlo per tutti i 90'. In alto, sotto la testata, Arrigo Sacchi parla della seconda parte di stagione in Serie A, spiegando come il Napoli dovrà fare attenzione soprattutto alla Juventus, che recupererà molti infortunati. Per Luciano Spalletti, tecnico azzurro, è il Milan di Stefano Pioli, però, il rivale più pericoloso: per quello studia delle novità in vista dell'anno che verrà. Rafael Leão parte in missione: vuole arrivare a quota 20 gol stagionali per sospingere il Milan verso il secondo Scudetto consecutivo. In Serie B, infine, romantico ritorno di Claudio Ranieri a Cagliari dopo 31 anni.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una possibile bufera pronta ad abbattersi sul calcio italiano nella seconda metà del mese di gennaio 2023. Chiesta la riapertura del procedimento contro la Juventus per la nota vicende delle plusvalenze gonfiate. Con il club bianconero rischiano anche Empoli, Sampdoria ed altri sei club tra Serie A e Serie B. Il rischio è che un eventuale illecito sportivo porti delle penalizzazioni, in termini di punti, già nella stagione in corso. Il prossimo 4 gennaio, intanto, riparte il campionato. Il Napoli capolista è in fuga, a + 8 sul Milan e ci sono poche certezze: dalla sosta anomala a metà annata all'incognita dei reduci dai Mondiali in Qatar, è tutto un rebus. Nel frattempo, Claudio Ranieri è tornato al Cagliari dopo 31 anni: per lui contratto fino al 30 giugno 2025.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus. Il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, nascerà il nuovo Consiglio d'Amministrazione del club bianconero. Al suo interno, soltanto figure tecniche. Sulle plusvalenze il Consiglio Federale deciderà il prossimo 20 gennaio 2023. Intanto, cresce la fiducia di Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione dei bianconeri: rientreranno gli infortunati, i reduci dai Mondiali, arriveranno dei rinforzi. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva a Perr Schuurs, difensore centrale olandese del Torino: per lui, Europa possibile per i granata di Ivan Jurić. Tra undici giorni riparte il campionato e il quotidiano torinese illustra a che punto sono le squadre di Serie A. Nella cadetteria, intanto, torna Claudio Ranieri: ha firmato per due anni e mezzo con il Cagliari, con l'obiettivo di risollevare le sorti dei rossoblu.