Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mancio, fuga d’oro”

In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato del Milan: il tecnico Stefano Pioli vuole un centravanti che possa fare il vice di Olivier Giroud. Il favorito è Hugo Ekitike (PSG) che ha scelto i rossoneri. Operazioni anche in casa Inter: andrà all'Olympique Marsiglia il 'Tucu', Joaquín Correa, liberando il posto in squadra per il ritorno di Alexis Sánchez.